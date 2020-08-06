Chris Paul busy on the court. Also busy leading from the sidelines. @CP3 | #ThunderUp pic.twitter.com/Olkw9nScVc — OKC THUNDER (@okcthunder) August 6, 2020

或許是才剛搶下西區頭號種子，湖人的備戰心態開始鬆懈了，6日面對本季前3次對決全贏的雷霆，「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大主力竟然同時表現低迷，湖人最後以86比105慘遭雷霆修理，吞下本季遭遇雷霆的首敗。

湖人從一開賽就打得漫不經心，三分外線命中率更是低到可憐，反觀雷霆先發5人幾乎都有貢獻，先發中鋒亞當斯雖然一度傷退，卻仍堅持回到場上繼續拚戰，也讓雷霆打到下半場一度領先到20分，就算湖人嘗試反撲，卻難以挽回頹勢。

詹姆斯雖拿全隊最高19分，外加11籃板、4助攻，全場出手19次卻只進7球，含三分球投5中0，安東尼戴維斯狀態更糟，全場投11中3，最後僅拿9分、5籃板及5助攻，兩大球星帶頭低迷，造成湖人全場三分球投37中5並不意外。

雷霆更讓湖人整場比賽從未領先過，這是湖人本季首次，關鍵就在雷霆明星後衛保羅穩定發揮，他拿全場最高21分，另有7籃板、6助攻，場上正負值更高達正25，去年夏天曾來台訪問過的賈林納利19分，亞當斯18分，托爾特14分。

(中時 )