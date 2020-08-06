台虹7月營收雙增 09:472020/08/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台虹科技（8039）公佈2020年7月份合併營業收入為新臺幣8.52億元，較上月成長17.78%，較去年同期成長13.71%。其中，電子材料事業營收為8.32億元，較上月成長18.16%，較去年同期成長 14.12%。 (工商 ) #台虹 #較去年同期 #月營收 #雙增 #台虹科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 股市短波－智伸科 7月營收創單月新高 04:102020/08/06 證券．權證 奇力新 7月營收飆21月新高 04:102020/08/06 證券．權證 穩懋喜迎旺季 7月營收雙率雙升 04:102020/08/06 證券．權證 大立光７月回春 04:102020/08/06 財經要聞 12,802點、38.93兆 台股指數、市值又新高 04:102020/08/06 財經要聞 《業績-電機》氣立7月營收雙升 今年次高 09:092020/08/06 財經 股市短波－慧洋 7月營運由虧轉盈 04:102020/08/06 證券．權證 美股那指再創新高 台股衝上12,900點關卡 09:342020/08/06 財經 資金強強滾 台股續創收盤新高 04:102020/08/06 財經焦點 亞德客、氣立 7月營收報捷 04:102020/08/06 證券．權證 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 《金融》疫情後 渣打銀：逾2成台灣人所得縮水 - 金融 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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