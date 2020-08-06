台虹科技（8039）公佈2020年7月份合併營業收入為新臺幣8.52億元，較上月成長17.78%，較去年同期成長13.71%。其中，電子材料事業營收為8.32億元，較上月成長18.16%，較去年同期成長 14.12%。

(工商 )

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