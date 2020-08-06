專業記憶體與儲存解決方案廠SMART Modular世邁科技看準工業物聯網與智能產業發展潛力，於2013年在新北市板橋區成立台灣分公司，招募優秀的工程人才、籌組堅強的研發團隊，成為集團內亞太區記憶體與儲存解決方案的設計研發中心。伴隨著2020年5G進入商轉化階段，SMART Modular世邁科技接續成立亞太區營運中心，於今年下半年加強力道、積極投入資源開發中高階應用產品並拓展與工業電腦客戶間的合作，加速推動亞太區市場的戰略佈局。

2020 年亞太地區爭相啟動5G 產業佈局與發展策略，新一代行動通訊技術將重新建構產業生態系及促成新基礎建設的推動，5G具備高頻寬、低延遲及廣連結等技術優勢，可帶動工業物聯網等各類創新整合應用，實現智慧生活、創造龐大商機。SMART Modular世邁科技也致力於擬定貼近亞太市場需求的產品策略，發展各式工業級解決方案，以協助市場合作夥伴搭上工業物聯網的發展商機與應用熱潮。

身為全球工控記憶體與儲存領導品牌，SMART Modular世邁科技與全球一線OEM大廠建立長期合作關係，針對不同產業類型的應用需求開發相對應的產品，打造高效能和耐久穩定的記憶體與儲存解決方案，累積豐富的產品開發經驗並具備高度客製化實力。SMART Modular世邁科技擁有完整的研發團隊與服務全球一線OEM大廠的實戰經驗，能整合前端趨勢與應用需求接軌，提供最適切的客製化解決方案。

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