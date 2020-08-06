大量科技營收回溫 累計前7月年增2％ 09:472020/08/06 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PCB設備廠大量（3167）公佈2020年7月份合併營收216,010仟元，較2019年7月份增加59%，累計1-7月份合併營收1,109,609仟元，較2019年1-7月份增加 2%。 (工商 ) #大量 #合併營收 #仟元 #月份 #大量科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 聖暉Q2EPS 5.36元 季增33.6％ 04:102020/08/06 證券．權證 《美股》上季營收暴增64％ Square大漲7％ 09:092020/08/06 財經 達方 Q2獲利季增147％ 04:102020/08/06 證券．權證 聖暉上半年賺9.37元 早盤股價上漲近3% 09:522020/08/06 財經 聚陽7月營收年增4.5％ H2樂觀 04:102020/08/06 證券．權證 穩懋喜迎旺季 7月營收雙率雙升 04:102020/08/06 證券．權證 華宏7月自結合併營收9.04億元 創近5年同期新高 09:172020/08/06 財經 股市短波－智伸科 7月營收創單月新高 04:102020/08/06 證券．權證 股市短波－艾姆勒 Q2獲利年大減逾九成 04:102020/08/06 證券．權證 台虹7月營收雙增 09:472020/08/06 財經 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 遭日媒點名買這家晶片商 台積電回應了 - 即時 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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