PCB設備廠大量（3167）公佈2020年7月份合併營收216,010仟元，較2019年7月份增加59%，累計1-7月份合併營收1,109,609仟元，較2019年1-7月份增加 2%。

(工商 )

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