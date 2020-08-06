印尼是世界上排名前面的人力輸出大國，不少印尼人為了追求更好的生活，會選擇到海外工作謀生。而在東爪哇省宗班縣（Jombang）的一名男子，為了給妻兒更寬裕的生活品質，獨自前往美國打工9年，只要一賺到錢，就匯回印尼養家，9年工作期間，陸續匯回400萬。但日前他回家看到存摺發現，家裡存款竟所剩無幾，數字少到讓他直覺自己遭「戴綠帽」了，一氣之下把妻活活砍死。

據《SUARA》等印尼媒體報導，宗班縣男子薩法特（Safaat）與妻子伊斯通寧加蒂（Sri Estuningati）育有一名19歲的兒子諾瓦爾（Noval），薩法特為了給家人好的生活品質，過去9年來都待在美國打工賺錢，這段時間總共匯回20億印尼盾回家，並交由妻子負責理財。但他在約莫4個月前回家，從存款簿發現，多年來他苦心打工賺來養家的錢，卻被妻子理財理到所剩無幾。

薩法特犯案後表示，他發現家中存款變少，詢問妻子錢去哪了，但對方總是避重就輕，閃避不回答問題。加上薩法特顧著在國外賺錢，長時間不在家，早就懷疑妻子可能搞外遇，現在又發現家裡存款幾乎變空，他一氣之下，在上月底持刀砍殺妻子，造成對方當場斃命。

印尼警方依照當地《刑法》，以謀殺罪起訴薩法特，如果審判確定，他很有可能面臨至少15年的有期徒刑。

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(中時新聞網)