解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦5日首度海試

解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦5日下午約1點半時，在拖船協助下離開上海滬東中華造船廠，沿著黃浦江進入東海水域，展開首度海試。

綜合《動力》（The Drive）和美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，中方以驚人的速度打造了075艦，雖然首艦4月曾遭火吻，但它似乎克服了失火所造成的損害。儘管艦身仍可見火燒的痕跡，飛行甲板也尚未完成，但它仍展開了處女航。

據陸媒報導，首次海試很可能在測試它的推進，島航與通訊等主要系統。而官媒《環球時報》引述軍事專家的話指出，075首艦1、2年內便可望服役。

中方火速打造075艦令人印象深刻，它從2011年開始研發，2019年4、5月間網上就出現了首艦安放龍骨的相關影像。緊接著它在2019年9月25日下水。接著今年4月第2艘075艦下水，中方海軍也已訂購第3艘。而解放軍快馬加鞭打造兩棲攻擊艦，正好和美國海軍建第2艘美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦2號艦「黎波里」號（USS Tripoli）形成有趣的對比。「黎波里」號安放龍骨後，前後打造了3年才下水。

#China's first Type 075 #amphibious assault ship got underway from Shanghai early 5 Aug to begin initial sea trials. The 36,000-ton ship was launched only last Sept, also suffered a fire on 11 April. MT @RupprechtDeino and @_

老年_ from Weibo pic.twitter.com/BqusrvcThm — Chris Cavas (@CavasShips) August 5, 2020

而在排水量方面，先前報導說，075艦的排水量超過3萬噸，後來上修為3.5－萬4噸之間。無論如何，075艦都比澳洲2.75萬噸的坎培拉級（Canberra-class）兩棲攻擊艦，還有韓國1.88萬噸的獨島級（Dokdo class）兩棲攻擊艦大得多。而比較接近的，則是美國海軍的胡蜂級（Wasp-class）兩棲突擊艦。

此外，075艦的機庫甲板預計可停28－30架直升機。目前直-8家族和較小的直-9是中方海軍主要的旋翼機，但未來直-20衍生型也將加入它們的行列。

075型兩棲攻擊艦首艦4月失火

(中時新聞網)