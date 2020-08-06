巴西央行周三宣布基準利率調降1碼（25個基點）至2.00%，再創歷史新低，但警告幾乎沒有或已根本沒有空間，進一步採取貨幣激勵措施支持因新冠肺炎疫情大流行受到重創的經濟。

這是自新冠肺炎疫情衝擊巴西經濟以來，該國央行降息幅度最小的一次，此決議符合市場普遍預期。該央行決策官員近幾周曾表示，進一步寬鬆可能危及金融市場穩定。

巴西央行決策委員會Copom周三在利率決議中表示，貨幣政策激勵的剩餘空間，即使有，也應該很小。未來任何降息都將依循「更為漸進的方式」，並將取決於通膨與公共支出持續變化的前景。聲明中並表示，近來經濟指標顯示「局部復甦」，但仍面臨高度不確定性，「尤其從今年底開始，因緊急公共支出將逐漸減少」。

Copom並在政策聲明中表示，基於市場利率預測與5.20本幣兌1美元的恆定匯率，央行的「混合」預測模型預估今年巴西通膨率約為1.9%，明年達到3.0%。

巴西今年料將創下史上最嚴重的經濟萎縮，預測區間介於巴西政府預估的下滑4.7%，到國際貨幣基金（IMF）預估的大減9.1%。

(時報資訊)