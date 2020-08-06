國發會主委龔明鑫5日赴桃園訪視亞洲．矽谷計畫執行中心，表示亞矽計畫已獲豐碩成果，如物聯網產值在2019年再創新高已達1.31兆元，並已協助78家新創成功募資200萬美元以上等，期許未來透過亞矽計畫的推動，讓台灣在全球物聯網領域扮演關鍵性角色。
龔明鑫表示，亞洲．矽谷計畫自2016年9月起推動，迄今將近4年，已獲豐碩成果，不僅2018年物聯網(IoT)產值首度突破兆元，2019年更續創新高至1.31兆元，全球市占率也從2018年的4.24%成長到2019年的4.33%，未來應可順利達成亞洲．矽谷方案所訂之2025年全球市占率5%的既定目標。
龔明鑫指出，隨著AI、5G等技術的快速興起，物聯網結合這些前瞻科技將發展出更多的創新應用，未來透過亞洲．矽谷計畫的積極推動，台灣將能在全球物聯網領域扮演關鍵性角色；亞矽推動的目標之一，即是協助100家新創事業成功募資200萬美元，目前已有78家達成，未來兩三年希望成長速度能更加速。
(時報資訊)
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