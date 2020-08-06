新冠肺炎蔓延全球，除了對全球經濟帶來重大衝擊外，也催化醫療、宅經濟、遠距辦公等商機發酵。今年受疫情影響，全球顯示技術盛會2020 SID顯示周（Display Week 2020）由實體展改為線上舉行，友達(2409)也藉此平台秀出全系列領先面板技術，如開發高像素輕量化軟性X光感測器，是疫情期間不可或缺的行動醫療利器；在宅娛樂需求帶動下，友達推出一系列超刷新率電競面板。

此外，友達超前部署次世代顯示技術，展示全系列採用全彩主動式Micro LED車用面板，包含領先業界將高解析度柔性Micro LED技術導入車載應用，於行車資訊影像品質、汽車內裝設計靈活度等方面發揮優勢。運用噴墨印刷技術開發的17.3吋OLED面板，不僅保留OLED面板高對比、廣色域、高刷新率與輕薄外觀等特性，更有效降低生產成本及提高材料使用率，為下一世代備受矚目的先進綠色製程技術。

友達開發一系列醫療顯示面板應用於超音波、成像造影、內窺及手術等，亦結合TFT製造優勢，延伸開發高品質X光軟性感測器，透過友達特有光電轉換技術，低劑量使用仍可提供高品質的成像效果，相較於傳統底片，可大幅降低人體接收輻射劑量，而X光軟性基板輕量化與耐衝擊的產品特性，更可大幅提升醫護人員於移動式醫療即時服務的便利性。

宅經濟趨勢下，帶動遊戲娛樂產業興起，電競顯示器的刷新率也一路往上攀升。友達展出全球最高刷新率17.3吋Full HD 300Hz Mini LED電競筆電面板，以及27吋超高刷新率QHD 240Hz電競監視器面板，成功的突破畫質與速度互相牽制的技術限制，展現清晰流暢的動態影像。另一款17.3吋UHD 4K電競筆電面板，將Mini LED背光技術與超高刷新率技術結合，高精細畫質符合VESA DisplayHDR1000最高等級，清楚呈現暗部場景的所有細節，讓玩家在競速和第一人稱射擊遊戲中，掌握關鍵致勝速度。

友達率先將高解析度柔性Micro LED導入車用面板，展出由兩片9.4吋面板組成的中控台顯示器，以228 PPI之超高畫素密度，實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，S曲線更適於整合流線的車體內裝設計。另一款採用全彩主動式Micro LED技術的V型駕駛艙顯示器，由12.1吋Micro LED儀錶板及12.1吋中控台面板組成，具備高亮度、超高對比、廣色域與高像素密度等特性，便於駕駛隨時讀取關鍵行車數據，提供更為直覺的駕駛操作體驗。

(時報資訊)