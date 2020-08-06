中國萬向集團旗下Karma汽車遭控告，在與美國同業談論合資公司時，竊取合資對象VLF的計畫資料。

總部位於密西根、專攻利基型汽車的VLF Automotive在今年六月向加州法院提起訴訟，指出在去年秋天與Karma分享了豪華悍馬計畫(Humvee project)，此為研擬中的計畫，目標在中國生產該電動車，而Karma試圖在合資交易中排除該計畫。

VLF在法院要求至少1850萬美元的賠償，以彌補在該計畫投資的損失，以及彌補其股票預期的獲利。

目前電動車股票大漲，例如特斯拉和Nikola電動車發展正火紅，萬向集團旗下的Karma試圖爭取商機。Karma在今年七月曾告知彭博，透過私募股權投資人，已籌資3億美元。

VLF指出，儘管有保密協議，Karma還是利用了共享的設計，秘密地交給製造商夥伴，以便將該悍馬電動車推進中國市場。

(時報資訊)