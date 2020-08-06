光罩(2338)決議買回庫藏股，預定今起買回1萬張，區間價21~40元；股價開高走高，盤中一度漲停達31.8元。

光罩董事會決議，自8月6日至10月5日執行庫藏股制，預定買回1000萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數的3.96%，買回區間價格在每股21~40元，買回股份後預定轉讓股份予員工。公司下半年業績續看成長，加上庫藏股助攻，今早跳空開高站回30元關卡，盤中漲停。

展望下半年，公司高階新產線已順利投產並逐步放量，有望帶動第三季營收挑戰新高。

為了長遠規劃，光罩日前公告，將斥資10.38億元買下聯合再生竹南科學園區科技廠房及附屬設施，將擴展12吋先進製程，配合業務成長需要及因應集團未來發展所需。

台灣光罩近年積極轉型，去年底起開始擴充先進的12吋製程，上半年隨著新機台到位，已開始切入90奈米，目前90奈米已小量出貨，65奈米也通過海外客戶驗證，下半年貢獻度將更為顯著；未來也將逐步發展到40奈米以下更先進製程。

受惠8吋晶圓代工續旺以及併購效應，台灣光罩1~6月營收22.04億元，年增率53.25%。第二季營收10.99億元、年增51.13%，創歷年次高紀錄。

光罩第一季營收11.05億元，年增55.48%；本業有賺錢，單季營業利益4908萬元，只是整體業外轉投資股價下跌之不利影響，首季提列金融資產減損逾2億元，整體稅後淨損2.15億元，第一季每股虧損1.09元。法人預期，台灣光罩第二季業外表現較第一季改善，整體營運可望轉盈。

(時報資訊)