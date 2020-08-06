國會爆發立委收賄案，引爆藍、綠、黃三黨多位立委涉案內幕，因為涉案立委皆曾為經濟委員會成員，其中，時代力量前主席徐永明的爭議最大，上屆經委會選舉時，徐永明拒絕與民進黨合作，票投自己，投票結果讓國民黨陳超明成功當選召委，這個結果在今日看來，恐怕另有解讀？

據「中天新聞」報導，涉案的徐永明、陳超明、蘇震清、廖國棟當年都是經委會固定班底，其中有一會期召委選舉，時任時代力量黨主席的徐永明因為拒絕與民進黨合作，票投自己，進而導致當時原本可以將經濟委員會兩席召委全拿的民進黨失去一席，讓國民黨的陳超明成功當選召委，這個誤打誤撞的結果還讓國民黨大肆嘲諷，直呼「感嘆時力、讚嘆時力！」

但如今貪汙收賄案爆發，回頭審視這起「誤打誤撞」，讓人不禁懷疑是否不僅僅是個「美麗的巧合」，而是收賄人私下私相授受，「早有預謀」？徐永明在這次的SOGO案涉入相當深，也讓民眾對於時代力量主打的「清廉政治」印象破滅，威信大打折扣！

(中時新聞網)