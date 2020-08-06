永信建設（5508）因有3大建案可供銷售入帳，第三季營運看漲，加上本週進場銷售、總銷約36億元的「翡翠流域」、以及預計10月完工銷售、總銷約18億元的R5新世紀地上權，全年表現可期，而隆大營建（5519）上半年雖然每股盈餘只有0.42元，但因出售持有建案，每股可望貢獻0.69元，加上第四季有2個新案完工交屋，下半年後勢看俏。

永信董事會通過上半年財報，上半年營收約9.25億元，跟去年同期的9.31億元，只差了0.64％，不過因毛利率從28.33％提升到30.75％，每股稅後盈餘約0.88元，比去年同期的0.82元，成長7.32％。

永信建設今年前5個月因為可供入帳新屋不多，因此，營收一直落後，不過，永信發言人陳怡均指出，在換屋大樓建案天睦、以及鼎席、透天建案「松青大鎮」等新屋完工之後，6月開始貢獻營收，7月也持續升溫。

陳怡均6日表示，天睦、鼎席、以及松青大鎮總銷分別是20億元、26億元、以及6.5億元，將是今年營收主力來源，此外，總銷約18億元的R5新世紀地上權大樓住宅，如果天候和施工等因素依照進度，可望在今年10月完工並進場銷售，將成今年新的營收生力軍。

她說，位於左營的新成屋「翡翠流域」，已經取得使用執照，這個總銷36億元的新案，已在本週開始銷售。

隆大營建的董事會通過上半年財報，上半年營收約9.75億元，比去年同期的21.93億元，年減約55.53％，每股稅後盈餘約0.42元，比去年同期的1.61元，年減約73.91％。

隆大發言人馮淑卿表示，上半年營收減少，除了可供入帳新屋不多之外，去年上半年營收高，有一部份是處分土地所貢獻。

不過，她說，隆大日前處分與富立建設合建的「遠奏曲」餘屋84戶和186個車位，交易總額合計約7.37億元，隆大分回持有的39.4％比例，處分利益約1.52億元，如以隆大目前股本計算，大約可貢獻每股盈餘0.69元。

隆大營建在仁武推出總銷12億元的「隆大鳳凰一期」，已售70％，力拚10到11月取得使照，年底前交屋入帳，而近8億元總銷、位於青年路和成功路的「鳳凰灣」，已經預售接近完銷，預計9到10月取得使照，進行保存登記、過戶事宜，力拚11到12月入帳。

(工商 )