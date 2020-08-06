聖暉（5536）第二季獲利季增逾三成，挹注上半年EPS達9.37元，雖然較去年同期微減4%，但獲利表現依然亮眼！6日早盤股價漲幅近3%、最高站上198元。
機電整合暨無塵室大廠-聖暉，受惠全球供應鏈生產基地加速產能分散，促使半導體、醫療生技等產業，朝台灣、東南亞等地區擴建趨勢明確，帶動相關無塵室工程需求升溫，第二季稅後淨利歸屬母公司業主達2.91億元、EPS 5.36元，分別季增33.7％與33.67％，第二季獲利表現亮眼。
由於第一季全球各產業均受到疫情拖累、造成復工遞延，聖暉首季EPS僅4.01元，累計上半年合併營收近70億元，年增7.39％，稅後淨利歸屬母公司業主5.07億元，年減3.78％、EPS達9.37元，年減4.19％。
聖暉表示，第二季受惠主要客戶積極推進無塵室及機電系統整合工程施工進度，帶動第二季施作工程完工成效保持良好需求。
(工商 )
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