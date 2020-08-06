去年曾奪下金鐘獎殊榮的睿至公司，目前進駐高雄市數位內容創意中心（DAKUO），睿至執行長鄭卜元6日指出，今年受疫情影響，娛樂產業幾近停擺，藝人紛紛透過線上直播等方式，與粉絲互動，為了超前佈署，搶攻5G VR直播市場與影視平台，睿至將在DAKUO打造南台灣最大的室內80坪VR直播綠棚。

高雄經發局代理局長王宏榮6日指出，後疫情時代，消費習慣正在改變，宅經濟或將成常態需求，因此，高市府積極培育新創體感及數位業者發展，透過DAKUO共創基地、KO-IN智高點、以及KOSMOS體感奇點，提供友善創業環境。

他說，高雄經發局也定期舉辦人才交流、社群聚會、創業輔導講座、國際產業交流等，不僅在技術、資源提供充分援助，更積極媒合與市場對接，吸引更多好手，踴躍前進高雄創業、實踐夢想。

高雄經發局指出，由中華電信、KKBOX、以及Funique VR集團旗下睿至公司，聯手打造，近期上映的「HyperLIVE 2020: Bii Alive」畢書盡出道十週年演唱會，是國內首度舉辦的大型虛擬實境表演，透過VR即時合成技術，讓歌手從漫天粉色星光的星球上，緩步走來，塑造彷彿只為你一人而唱的沉浸感受，未來，民眾只要在家戴上VR頭盔，連上網路，即可享受一場超高規格的視聽饗宴。

進駐高雄市數位內容創意中心的睿至公司執行長鄭卜元指出，今年受疫情影響，娛樂產業幾近停擺，藝人紛紛透過線上直播等方式與粉絲互動，而睿至則於DAKUO打造了南台灣最大的室內80坪VR直播綠棚，超前搶攻5G VR直播市場與影視平台，後續也將持續與KKBOX等相關單位合作，推出更多優質作品，把演唱會直接搬到你家。

鄭卜元表示，Funique是全台首創以VR技術拍攝生態節目的團隊，透過3D立體影像、微觀蟻人視角等技術，讓觀眾彷彿身歷其境，去年與公視合作的「台灣特有種」，就因此榮獲金鐘獎雙料肯定。

他說，未來將運用VR綠棚及雙眼8K的3D拍攝技術，呈現更多精彩的虛擬實境作品，同時推動VR技術跨足教育、運動及醫療等領域應用，讓DAKUO成為南部最先進、最搶手的VR影視拍攝基地。

(工商 )