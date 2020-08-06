黎巴嫩貝魯特大爆炸震驚全球，目前已知這起爆炸案已造成135人死亡、5000多人受傷。而當時正巧在貝魯特街頭拍攝婚禮影片的新人，正巧記錄下大爆炸的瞬間。

根據國外媒體《路透社》報導指出，29歲的新娘塞布拉尼（Israa Seblani）與34歲的新郎蘇貝（Ahmad Subeih），兩人為了準備婚禮，於3週前抵達貝魯特。在爆炸案發生當天，塞布拉尼正身穿一襲美麗的白紗，在貝魯特街頭拍下自己漂亮的倩影，沒想到遠處突然傳來劇烈的爆炸聲，畫面瞬間變暗，塵土瀰漫在空氣中，四處也飛散著不少碎片，而攝影機也記錄下新人倉皇逃離現場的瞬間。

塞布拉尼接受媒體採訪時表示，她當時非常的震驚，想知道到底發生什麼事情，甚至在內心恐慌的吶喊「我會死嗎？我怎麼要死了？」她同時也為其他的罹難者哀悼，並表示「當我醒來，看到貝魯特遭到爆炸案衝擊後，我為那些意外喪生的人感到難過，同時也感謝上帝，讓我們還活著。」

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(中時新聞網)