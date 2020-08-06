學員認真學習中國功夫。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中及日南國中體育班皆培育出頂尖自由車選手，今年參加國立暨南國際大學舉辦的國際文化體驗營，包括澳洲特色課程、體驗澳洲文化、結合108課綱素養導向和發掘台灣之美，讓台灣優秀體育班學生能與外國學生交流並體驗多元文化。

國立暨南國際大學每年辦理國際文化體驗營，由國際文教與比較教育學系洪雯柔教授規劃及主持，今年協助對象是大甲高中和日南國中。Fun在南半球－澳洲文化體驗營是一個4天3夜含動態與靜態活動，內容主要分成四個部分包括澳洲特色課程、體驗澳洲文化、結合108課綱素養導向和發掘台灣之美。

體育班學生們藉與澳洲學生視訊交流，體驗當地課程，並藉由澳洲飲食介紹、戶外活動等課程，體驗當地文化；透過營隊課程精心規劃，吸引學生主動參與課程，讓學生互相合作，共同突破跨文化溝通的挑戰；透過營隊課程更加了解澳洲文化，再透過環境探索與社區連結，深入了解臺灣特色並學習使用英文介紹台灣。

大甲高中同學王楚儀表示，她最喜歡「外籍生訪談」單元，藉由與國際學生面對面交談，可以提升英語口語能力；劉文萱說，「澳洲美食饗宴」單元中介紹並習作澳洲甜點，最令人回味無窮；蔡佳勳指出，「日月潭船艇體驗」最是刺激，是很棒的戶外運動；黃昱承澤表示，由外國人來教Chinese Kungfu，教得有模有樣，讓人敬佩。

為了這場澳洲文化體驗營，國際文教與比較教育學系洪雯柔教授和學生們用40天的時間來籌劃，在閉幕式以英文進行心得分享時，學員們分別表示，原來說英文沒有那麼難、在營隊中很享受「分工合作」的氛圍、從文化體驗營中學會跨文化思考。最後為了服膺營隊的宗旨，大甲高中自由車隊由暨大騎車回大甲，「迎向風，無所畏懼！」

大甲高中蕭建華校長也親赴暨大為學生加油打氣，他表示。深深感謝暨大國際文教與比較教育學系和牛頓國際文教事業有限公司主辦活動，也感謝大甲中央、大甲百齡和台中東昇扶輪社經費贊助，讓體育班的學生透過參與營隊，增進溝通表達與判斷能力，並學會勇於表達內心想法與靈活應用的思考能力。

(中時 )