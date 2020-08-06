教育部昨日收回公文，反悔開放陸生回台，陸委會也發出聲明，指出是陸方阻擾陸生申請來台簽注等因素。陸生返台推動組昨日深夜在臉書發出聲明，「始為惡者，尚言善乎？」對於教育部與陸委會的做法，感到震驚、失望且無法理解，並強調大陸台辦從來沒有阻撓辦理簽注，「國立大學」字樣完全不是影響陸生來台的問題，「請政客們不要惡意把鍋甩給陸方、欺騙台灣民眾！」

由台灣大學、清華大學、世新大學等多校陸生共同發起的陸生返台推動組，針對昨日陸委會聲明，提出以下多項反駁：

一、陸委會聲稱陸方阻撓陸生返台，導致應屆生開放後實際入境只有10多人，但事實真的是如此吗？

【多所學校尚未開始安排陸生入台！】

境外學生入境必須經由學校上報教育部，並獲得批准公文，才可正式入境。據悉，陸生較多的學校，都安排陸生在8月下旬统一返台，如台大、清大、師大、政大、銘傳等。陸生較少的學校也為遞交申請留出了10天以上的審批時間，本組曾多次向各校爭取縮短作業時間、讓陸生早日返台。教育部還沒有通過陸生們的申請，何來陸生受大陸阻撓之說？

【應屆生返台意願低的真實原因？】

應屆畢業生許多已被迫遠距畢業，無法以應屆生身份返台，且防疫旅館價格昂貴，隔離費用動輒高達4萬台幣。這些原因，陸委會應該有所了解。畢竟，台灣開放19國家地區的全部境外生（畢業生、在學生、新生）入台1個多月來，也僅入境1000多人，大部分未入境的學生都是由於旅館數量少、價格昂貴、流程緩慢等原因受阻，請問這19個國家地區的境外生也都受到了當地的阻撓嗎？

二、陸委會所說的「大通證」簽注受陸方阻撓，也是無稽之談。陸生返校根本的阻力來自於某些政客！

【大陸台辦沒有阻撓辦理簽注！】

台方開放陸生應屆畢業生回台後，陸方相關辦事處需要上下級進行協調，重啟事務辦理，辦理簽注延期本身也需要時間。7月22日開放應屆畢業陸生返台後，陸方也已做出相應的調整。目前已開放入境的應屆畢業生，只要證件未過期，按學校要求預定機票與防疫旅館，經過台灣教育部審批即可順利入台，完全沒有遇到陸方阻撓。而陸生學位生多數證件都在有效期內，一經批准即可入台。何況經陸生同學親身經驗，上交學校出的證明即可延期大通證簽注，完全不存在陸委會所言「近日發生多起陸方刁難陸生返台的事件」。請陸委會正視問題，不要用莫須有的罪名來侵害陸生合法的就學權益。

【「國立」完全不是陸生來台的問題！】

至於所謂「國立」字樣問題，陸生來台都尊重台灣習慣，帶回大陸的畢業證也都是「國立」字樣，在台就讀國立大學的陸生人數眾多，往屆陸生都已順利通過學歷認證。如果大陸不承認帶有「國立」的證件，根本不會有9年來的陸生來台就讀。

近年來兩岸形勢緊張，個別地方台辦要求的「國立」字樣問題，陸生都會尋求其他解決方法如找系辦蓋章，以尊重學校聲譽，並未有要求學校遮住字樣、更改名稱等舉。何況陸生受到兩岸政治的擠壓，非陸生之罪。陸委會若對大陸外交部和台辦不滿，請直接以政治方式解決，為何只盯住一群學生？

若陸委會上述觀點為實際考量，為何不提前有所協商做出規劃，卻在教育部下達文件後緊急修改，讓各大學校以及學生都措手不及，有舊生同學甚至已在學校同意下訂好機票和旅館。收回公文之舉毫無公信力可言，讓人懷疑背後有其他不為人知的理由。

三、「持續安心就學」意即下學期仍然禁止返校！「雙方善意互動」其實是單方面惡意！

【「安心就學」使人心慌！】

「持續辦理安心就學」更是對學生的不負責任及搪塞，陸生已多次反映理工、藝術根本無法遠距教學；實驗、實習無法進行；部分教授拒絕提供遠距課程，造成學生被迫延畢。況且，在已經宣布開放全數境外在學生允許返台之後「髮夾彎」只拒絕陸生舊生入境，陸生如何安心？這本質上是對陸生就學權益的嚴重侵害。

【始為惡者，尚言善乎？】

疫情爆發以來，一直只有陸港澳學生受到最大限制，即使高風險地區的舊生也一直可以持居留證入台；政府今日又出爾反爾，甚至明言排除陸生就是出於政治的考量。請問這樣的做法，有何善意？

陸生是帶著善意來台就讀的普通學生，卻被政治原因阻撓，無疑是給兩岸關係雪上加霜。請政客們不要惡意把鍋甩給陸方、欺騙台灣民眾！

(旺報 )