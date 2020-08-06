外媒報導大陸將在本月份在南海進行一場模擬奪取東沙島的軍演，日前立委王定宇還表示，國防部曾想定派遣特戰與陸戰兵力，以特遣隊形式從南沙打回東沙。但弔詭的是，軍方已在6月初，以「移地訓練」的名義極機密的行動迅速派遣海軍陸戰隊一個加強連進駐東沙島加強戰備，原本預計8月初歸建，但日前陸戰隊又派遣陸戰兵力從台北搭機出發前往東沙，但到底是增援還是輪調，國防部絕口不提。

國防部曾低調證實，派遣陸戰加強連前往東沙「移地訓練」的消息，但卻不願透漏任何內容，據了解，海軍陸戰隊派出一個「加強連」兵力上島，預計「訓練」到8月初，當時外界就猜測，是否會等到大陸軍演結束後歸建。

但目前大陸軍演尚未展開，海軍陸戰隊日前又秘密的增派陸戰隊前往東沙，而且一改由屏東基地或小港機場搭機前往的慣例，改由北部搭機前往。由於駐守北部的是陸戰66旅，但6月初前往東沙移地訓練的是陸戰99旅，原本外界一度以為是輪休或是換防，但知情人士透露，目前島上官兵並未有休假，因此極有可能是增派66旅官兵前往加強兵力駐守。

這項陸戰增援東沙的秘密行動行動是總統蔡英文南下視導「海軍陸戰隊指揮部」時，因與移地訓練的99旅副旅長林家宏進行視訊時，意外的「官洩」。對此軍方人士說，陸戰隊移訓東沙島是機密行動，如果不是總統府證實 ，軍方是絕不會公布的。

但國防部強調，陸戰隊移訓東沙島，是屬於移地訓練，非長期駐守，目的在強化海巡的專長，以及後勤維保等防衛能力。

不過不只陸戰隊有動作，海巡署也曾派艦艇前往東沙海域，加強無人機偵監。海巡署強調，尤其是大陸漁船大量靠近等相關演習訓練，以及強力驅離進入東沙島及太平島禁限制海域的漁船，並查緝是否有偽裝漁船等。

(中時新聞網)