珉娥發文透露再次割腕。（圖／翻攝自kvwowv IG）

26歲韓國女偶像權珉娥本是女團AOA成員，上月她突然自曝曾受隊長智珉等人霸凌，導致她一度想不開，成員與經紀人到她家懇談說開後，公司宣布智珉也正式退團，並終止所有演藝工作。今(6日)稍早珉娥再開腔，因不滿公司的處理方式再度割腕，神經線斷裂，目前在醫院治療。

權珉娥2019年宣布離開AOA並與FNC娛樂不再續約，上月初她開砲，指在AOA期間被隊長智珉霸凌，智珉等人與經紀人到珉娥家開會後，回頭發文跟珉娥及其他成員道歉，指自己年紀輕輕就當隊長，才會因不懂事犯錯，未料此舉並未讓珉娥滅火，再爆智珉曾帶男人回家過夜，又說是被強迫才接受智珉道歉。

上月4日，FNC娛樂宣布智珉正式退出AOA，原以為風暴就此平息，珉娥今早又突然曬出割腕傷痕照片，直說對FNC娛樂沒有誠意的處理態度感到痛苦，所以又割腕自殘，目前被經紀人送到醫院治療，又因為神經線斷裂，打了麻藥也沒用，只能加重止痛劑，並對醫生等人造成麻煩感到抱歉。

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