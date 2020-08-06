氣動元件大廠亞德客-KY自結7月音電子、機床設備及電池等行業出貨有較高增長率，出貨優於6月，高於亞德客及市場預期。7月及前7月合併營收不論人民幣或新台幣計價，均創同期新高。今(6)日股價大漲15.0元而以660.0元開出，雖遭逢獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前仍呈現上漲走勢。

亞德客7月合併營收人民幣4.17億元，年成長40.92％；折合新台幣17.55億元，年增幅31.42％；前7月合併營收人民幣24.16億元，年增幅20.65％；以新台幣計價攀升至102.48億元，年增12.4％。

亞德客表示，儘管市場需求存在各種不確定變數，但目前為止，正面利多因素壓過負面影響，7月出貨優於6月，比公司原本預期好，主因是電子、機床設備及電池等行業出貨有較高增長率。

外資普遍認為，第三季向來是氣動元件銷售淡季，蘋果延後至第四季發表5G新手機，蘋果供應鏈對設備需求會從第三季起開始拉貨，支撐亞德客下半年氣動元件營運，相對比去年同期呈現淡季不淡，今年合併營收預估比去年成長一成以上，挑戰人民幣38億元以上，續創歷史新高。

(工商 )