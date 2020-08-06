美國總統川普周三表示，他支持額外再提供250億美元聯邦援助金，以保護航空業就業的提案。為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖與限制措施重創航空業，且在全球疫情持續升高之際，航空旅行需求的復甦目前看起來仍然遙遙無期。

美國共和與民主兩黨對該提案的支持度持續升高。截至周三稍早，十多名共和黨參議員已表態支持延長對美國航空業的援助，而這項新提案則已獲得眾議院多數議員的支持。

航空業是受到疫情打擊最嚴重的產業之一，美國航空業超過70,000名員工已經接獲公司通知，當現行的紓困案於9月底到期時，他們的工作可能不保。

川普在白宮記者會上表達他「絕對支持」的立場，他表示：「我認為這是非常重要的事，我們必須讓航空業繼續運作，我們不想失去我們的航空業，我們不能失去交通運輸系統。」

美國國會在3月通過的2.2兆美元CARES Act新冠紓困振興方案中，授權聯邦政付提供航空業250億美元援助金，前提是這些航空公司直到9月30日為止不可裁撤人力。新提案將把這些援助與保護措施延長至2021年3月底。

受川普的發言激勵，美國航空股周三盤後股價進一步走高，美國航空集團收漲9.50%，盤後再漲6%。聯合航空收漲4.46%，盤後再漲3.71%。達美航空收漲3.12%，盤後再漲3.21%。

(時報資訊)