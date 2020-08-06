工業電腦大廠研華（2395）接單狀況遭逢逆風下滑，法說會對2020年第三季營運釋出保守展望，致使今（6）日股價開低走跌，一度下跌2.9％至301元、回測300元關卡支撐。不過，投顧法人仍看好長線發展，認為短期逆風提供長線投資機會，維持「買進」力挺。

研華7月31日以307元參考價除權息交易，當日最高上漲至314.5元，填權息率約19.48％。同日公布2020年第二季財報，雖然獲利改寫新高，但因初步示警對第三季營運趨守看待，使股價拉回305～314元區間高檔震盪，目前處於貼權息狀態。

研華第二季合併營收寫140.18億元次高，季增24.36％、年增0.3％。受惠產品組合優化及差旅費用減少，毛利率41.13％、營益率20.27％，分登近15季、近16年高點。歸屬母公司稅後淨利23.07億元，季增達78.24％、年增達21.95％，每股盈餘3.29元，雙創新高。

累計研華上半年合併營收252.9億元、年減3.75％，仍創同期次高。但毛利率40.18％、營益率17.77％，分創近4年、近13年同期高點。歸屬母公司稅後淨利36.02億元、年增2.76％，每股盈餘5.14元，雙創同期新高。

展望本季，由於市場及客戶需求因疫情而轉趨保守，研華第二季接單季減約1成、7月低於去年單月平均，公司預期合併營收將季減3～7％至4.4～4.6億美元（約新台幣130～136億元），毛利率估降至38.5～40.5％，營益率估降至15.5～17.5％。

不過，研華仍看好物聯網長期發展趨勢，法說會揭示每5年一度的2025年營運發展願景，設立3大發展目標。董事長劉克振並公開表示，有意採部份股權投資方式與同業策略結盟，以共同攜手打造智聯網（AIoT）生態系，搶攻數位轉型商機、實現長期成長願景。

投顧法人表示，研華第二季財報表現符合並略優於預期，由於疫情影響全球經濟、導致下半年訂單能見度不佳，加上去年有併購效益挹注、今年股本因配股而膨脹，預估今年營收將衰退6％、稅後淨利小幅衰退2％，仍可望改寫歷史次高。

投顧法人認為，研華第三季營運展望雖趨守，但中長期仍持續進行醫療、工業物聯網、邊緣運算及人工智慧（AI）發展，目前股價處於合理區間，建議待回落時再行布局長線物聯網趨勢。維持「買進」評等、目標價自307元調升至326元。

另一家投顧法人看法相對樂觀，預估全年營收雖將衰退4％、但預期獲利結構改善，將使獲利仍可望維持成長。同時，對研華長期展望不變，認為將持續受惠5G基礎建設、智慧製造升級、邊緣運算需求增加而穩定成長，看好明年營運將恢復顯著成長。

該投顧法人認為，研華未來將持續受惠5G、物聯網趨勢，短期逆風造成的股價下跌，提供長線投資布局機會，建議可逢低布局，參與未來3～5年由5G及物聯網帶動的營運成長周期，維持「買進」評等、目標價自320元調升至360元。

(時報資訊)