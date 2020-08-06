美元走軟，周三紐約棉花期貨續漲；受到美元持續走疲，且跌近二年低點，加上美國最大棉花生產得克薩斯州，炎熱乾燥氣候，引發市場對對作物受損的擔憂，提振買盤持續回補，帶動棉價持高，其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.43美分，漲0.7%，收盤每磅64.36美分；而12月棉花期貨漲0.59美分，漲0.7%，報每磅64.46美分。

據了解，全美氣象服務的報告顯示，西德州重新出現高溫天氣，多數地區的溫度超過100華氏溫度；另外，疫情導致的需求遲滯已經使棉價今年迄今以來下跌9%，然而隨著經濟重啟，以及全球主要央行祭出一系列刺激舉措；分析師表示，美元疲軟以及經濟活動的溫和回升略有助於棉價的回升。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸13115元人民幣，與前一日持平；庫存方面，截至8月3日，ICE登記庫存6800包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)