這次奧蘭多隔離園區的防疫措施確實很有效果！NBA與球員工會6日公開針對343球員全面新冠檢測結果，確定連3次出現0感染的正面結果，代表聯盟相關防疫措施成效卓越，畢竟奧蘭多所在的佛羅里達州，同日出現5495個感染案例。

自從NBA在7月22日開始全面針對球員進行新冠檢測，隨後7月29日與8月6日也再進行檢測，結果連3次檢測都呈現0感染，畢竟只要隔離園區出現感染新冠病毒球員，就會馬上遭到隔離，如果出現大規模群聚感染，復賽隨即喊卡。

眼見連3次檢測呈現0感染結果，也讓NBA總裁席爾佛相當滿意隔離園區，「我們從新冠病毒可以了解的是，很多事情是不可預測的，所以我們不會說出無論發生什麼，我們仍會全力推進的話，我們每天都在表達，也在觀察情況發展。」

隨著22支參加復賽球隊的隔離時間越久，球員壓抑的不滿情緒自然越多，也更有可能違規挑戰防疫規定，所以就算沒有出現確診案例，NBA仍然不敢出現鬆懈心態，堅持各隊都需戴上口罩，暫離園區的球員，也要面對高規格的隔離規定。

(中時 )