人民幣中間價升值314基點 10:122020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.9438，較上日6.9752，升值314基點或0.45％，連續第三日升值，創近5個月高。 另外，人民銀行連續第4日暫停逆回購操作。人民銀行稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。 (工商 ) #基點 #人民銀行 #升值 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣在岸價升290個基點 收近5個月新高 19:022020/08/05 財經 保德信出售案 卡關 傳第一金不追價 台新金出線機率大增 04:102020/08/06 金融．稅務 金價具想像空間 機構叫價3千美元 04:102020/08/06 產業財經 微軟收購抖音國際版TikTok 傳出價9千億 08:162020/08/06 國際 不跟美國了 澳總理稱無證據禁抖音國際版 07:102020/08/06 國際 《商情》運價支撐 周三波羅的海BDI指數微漲0.8％ 09:262020/08/06 財經 傳中美將評估進行貿易協議 人民幣時隔5月再度轉升 19:002020/08/05 兩岸 好未來傳返港二次上市 04:102020/08/06 全球財經 鎳價揚 燁聯、唐榮盤價拚連五漲 04:102020/08/06 證券．權證 憧憬中美高層視訊 人民幣飆漲 創五個月新高 04:102020/08/06 財經要聞 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 《金融》疫情後 渣打銀：逾2成台灣人所得縮水 - 金融 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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