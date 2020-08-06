人民幣兌美元中間價報6.9438，較上日6.9752，升值314基點或0.45％，連續第三日升值，創近5個月高。

另外，人民銀行連續第4日暫停逆回購操作。人民銀行稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。

(工商 )

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