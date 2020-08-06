陸股開盤漲98點 騰訊微跌 10:122020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股兩日累計升超過600點後，今早高開近百點。恒指開盤上漲98點，報25,201點；國企指數開盤漲34點，報10,291點。 個股方面，騰訊開盤跌0.5港元，報560.5港元。 阿里巴巴開盤漲0.5％，報257港元。 友邦開盤漲1.6％，報73.1港元。 (工商 ) #開盤 #港元 #騰訊 #恒指 #微跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股開盤漲98點 騰訊微跌 10:122020/08/06 財經 美股那指再創新高 台股衝上12,900點關卡 09:342020/08/06 財經 《日股》豐田財報將出爐 日經晨收小跌 11:592020/08/06 財經 憧憬中美高層視訊 人民幣飆漲 創五個月新高 04:102020/08/06 財經要聞 《美股掃瞄》美股連漲 那指盤中首度漲破11,000點 08:182020/08/06 財經 《商情》大雨預報打壓 大豆走跌 10:172020/08/06 財經 《盤中解析》三王領軍衝關 空軍強壓擋路 11:252020/08/06 財經 新聞早班車》金六結新兵採檢陰性 虛驚一場 07:142020/08/06 生活 《期貨》8月台指期上漲115點 金融、電子開高 09:092020/08/06 財經 白宮下一步 傳對微信開刀 04:102020/08/06 財經要聞 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰選邊站 老謝：印度可能成為下個世界工廠 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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