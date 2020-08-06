港股兩日累計升超過600點後，今早高開近百點。恒指開盤上漲98點，報25,201點；國企指數開盤漲34點，報10,291點。

個股方面，騰訊開盤跌0.5港元，報560.5港元。

阿里巴巴開盤漲0.5％，報257港元。

友邦開盤漲1.6％，報73.1港元。

(工商 )

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