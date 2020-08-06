效力紅雀隊的韓籍明星投手金廣炫去年底挑戰大聯盟，不過被球隊定位為後援投手，但隨著競爭對手馬丁尼茲(Carlos Martinez)確診新冠肺炎，總教練西爾德（Mike Shildt）正式宣布金廣炫加入先發輪值，下周將要迎來生涯初先發。

去年擔任球隊終結者的馬丁尼茲，今年搶下球隊第5號先發位置，而金廣炫則在球隊安排下從牛棚出發，不過馬丁尼茲因不明原因被放入傷兵名單，根據美媒報導，馬丁尼茲在新冠肺炎檢測中呈陽性，是球隊7名確診球員之一。

繼馬林魚爆發21人確診後，紅雀成為大聯盟第二大感染源，截自昨日共有13人確診，其中包括明星賽游擊手狄揚（Paul DeJong）、精神領袖莫里納（Yadier Molina）等人在內，有7名球員確診，只有1人沒有曝光，根據美媒報導就是馬丁尼茲。

31歲的金廣鉉在韓職奮戰12年都是先發投手，到了紅雀隊後總教練安排他先轉任終結者，本季在大聯盟僅有1次後援機會，主投1局雖有1分責失，不過順利拿下救援成功。今日球隊正式宣布，金廣炫被放入輪值名單中，並在美國時間下周一對上海盜的比賽中獲得大聯盟初先發機會。

(中時 )