創業家(8477)旗下生活市集以行動購物為主力，站內整體訂單已有超過8成來自行動裝置，瞄準後疫情時代的網購消費商機，並期望持續擴大行動端布局，生活市集與台新銀行結盟合作，即日起，其精選商品透過Richart Life App加入台新銀行生活金融生態圈，成為該App首波合作的服務夥伴，為下半年生活市集App生態圈的異業結盟再添一新夥伴。

今年因疫情掀起一波宅經濟風潮，不僅加速消費場景向線上轉移，帶動電商躍升逆勢成長的重點產業，更促進行動購物商機發酵。創業家共同創辦人郭家齊指出，生活市集自2013年即開始針對行動端布局，並透過AI科技輔助數位廣告配置最佳化，掌握每個時段的行動商機，精準運用推薦系統，主動將商品推薦給用戶；而我們過去三年多持續藉由多方異業結盟創造市場新契機，相信和各界合作夥伴共創互利共好、齊力提升經營效益的價值，同時亦於近年積極擴充點數應用等新方案，期望挹注整體回購；全方位的多元布局主軸，與台新銀行發展跨業生活金融生態圈的理念一拍即合。

此次與台新銀行旗下Richart Life App攜手策略合作，不僅可觸及並擴大服務廣大行動金融消費群眾，Richart Life App的百萬用戶也可直接下單購買生活市集站上近萬件精選商品，有助於推升新客流量，期許未來透過雙方資源共享，提供串連跨場景的優質行動服務體驗，為行動網購商機再衝刺一波成長動能，並更進一步拓展市場版圖。

(時報資訊)