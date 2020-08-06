1.聯電(2303)：Q3晶圓出貨穩健，昨獲三大法人聯手轉買超14284張，加上昨夜ADR上漲2.64%，激勵今早股價續漲逾7%、達26.8元。

2.台積電(2330)：昨夜ADR上漲1.8%，推升早盤股價續漲至438元。

3.東陽(1319)：下半年AM業績逐月增、OEM稼動率看回升，外資連兩日回補買超，昨投信加入多頭行列，帶動今早股價漲逾3%，挑戰季線。

4.英利-KY(2239)：外資連兩日買超，帶動早盤股價漲近3.5%，收復月線、觸及季線。

5.榮成(1909)：外資擴大買超力道，股價強彈近3.5%。

6.鈊象(3293)：7月營收首度衝破7億元、再寫新猷，不理昨外資擴大賣超，今早挾量強漲逾5%，飛過月線。

7.鴻海(2317)：7月營收重返4000億大關，創同期最佳，開盤後上攻逾2%，挑戰80元。

8.華通(2313)：7月營收月增率14.92%、年增率6.23%，量能增溫漲勢啟動，成功突破52.5元壓力帶，但盤中賣壓湧現。

9.全漢(3015)：Q2賺贏去年全年，業績利多持續發酵，再一根漲停。

10.信邦(3023)：7月營收創歷史新高且為連5月成長，早盤走揚逼近前高185元。

11.美食-KY(2723)：下半年表現審慎樂觀，股價於96元壓力區前強勢震盪，走高逾1%。

12.慧洋-KY(2637)：終結連五月虧損，7月每股稅前賺0.003元，多方歡呼，勁揚3%。

13.弘塑(3131)：投信進場加碼，籌碼面搭配基本面，股價突破盤整區間，大漲7%站上400元。

14.智伸科(4551)：7月營收創單月新高、H2看俏，早盤漲逾5%、收復月線。

15.永豐金(2890)：H1手續費淨收益飆同期新高，早盤漲逾1%、收復月線。

16.台新金(2888)：保德信出售案出線率大增，早盤漲逾1%。

17.南六(6504)：口罩令再現，早盤挾量漲逾7%，登1年來新高。

18.南港(2101)：7月營收年增7.83%，早盤漲逾2%。

19.同亨(5490)：7月營收年增25.72%，外資連6日買超，早盤漲近4%。

20.大立光(3008)：7月營收回春，8月拉貨動能有機會比7月好些，今吹反攻號角放量強彈6%，衝上4200元及各均線上方。

21.台表科(6278)：7月營收雙升，早盤獲買盤敲進，股價跳漲8%，彈上月線。

22.聯詠(3034)：外資狂讚，目標價一口氣升到327元，今日法說前獲投信連11買押寶，早盤彈升5%，衝上天價322.5元。

23.圓展(3669)：7月營收為4.68億元，年增129.85%，早盤飆高逾7%，改寫歷史新高價71.5元。

24.宏達電(2498)：攜中華電簽署MOU，5G+VR一起衝，早盤放量上攻4%，一舉收復月季線與半年線。

25.瑞昱(2379)：Q2獲利創新高，Q3出貨續強，晨盤勁揚近4%，續衝天價416元。

(時報資訊)