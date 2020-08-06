周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌至7月14日以來的最低水平 ，因美國中西部主要產區的下雨預報，打壓作物在整個發展的關鍵時刻；玉米和小麥期貨小幅上漲，在前一天大幅下跌後空頭回補的支撐，但漲幅受限於沉重供應負擔的預期。

終場8月大豆期貨跌1.75美分，報882美分，9月小麥漲2.5美分，報510.75美分，9月玉米漲2.75美分，報311美分，8月黃豆油每磅漲0.17，報31.70 8月黃豆粉每噸跌1.4美元，報282.3美元。(商品行情網)

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