《商情》大雨預報打壓 大豆走跌 10:172020/08/06 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌至7月14日以來的最低水平 ，因美國中西部主要產區的下雨預報，打壓作物在整個發展的關鍵時刻；玉米和小麥期貨小幅上漲，在前一天大幅下跌後空頭回補的支撐，但漲幅受限於沉重供應負擔的預期。 終場8月大豆期貨跌1.75美分，報882美分，9月小麥漲2.5美分，報510.75美分，9月玉米漲2.75美分，報311美分，8月黃豆油每磅漲0.17，報31.70 8月黃豆粉每噸跌1.4美元，報282.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #期貨 #預報 #打壓 #小麥 #大豆 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》美元走疲提振 周三紐約期金直逼2050美元 10:002020/08/06 財經 《港股》騰訊跌逾2％ 恆指變臉翻黑 10:512020/08/06 財經 陸股開盤漲98點 騰訊微跌 10:122020/08/06 財經 《商情》美元走軟 周三紐約棉花期貨續漲 10:002020/08/06 財經 《期貨》8月台指期上漲115點 金融、電子開高 09:092020/08/06 財經 《日股》日經一路低走 軟銀續跌3.78％ 11:592020/08/05 財經 《日股》財報利空＋日圓回升 日股失守一周高點 16:142020/08/05 財經 《國際金融》史上首見！黃金期貨價格收盤漲破2000美元 09:092020/08/05 財經 《商情》料收成上升 大豆及玉米收黑 09:262020/08/05 財經 1分鐘讀財經》狠甩高通！聯發科晶片稱霸大陸市場 08:042020/08/06 財經 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰選邊站 老謝：印度可能成為下個世界工廠 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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