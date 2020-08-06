亞系外資出具最新宏碁(2353)報告，升評至「買進」，目標價為25.7元。升評的因素包括一、Q2營益率大幅改善。二、受到新冠疫情影響，教育端市場需求高出預期。該外資預期Q3宏碁營收季增可達9%，營業淨利率仍可維持3.2%的高水準。

宏碁第二季合併營收655.76億元；營業毛利71.38億元，毛利率10.9%；營業淨利21.27億元，營業淨利率3.2%創新高；稅前淨利16.46億元，稅後淨利11.95億元，EPS為0.4元。上半年稅後淨利17.53億元，年增57.2%；EPS為0.58元。

宏碁表示，第二季由於遠距居家辦公及遠距教學需求，泛歐及泛美區營收展現強勁動能，泛亞區亦逐步由疫情封城影響恢復中。

宏碁強化多重事業引擎的策略持續發酵，如第二季稅後淨利安碁資訊年增24%、展碁國際年增25%及智聯服務年增88%。

(時報資訊)