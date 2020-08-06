台積電美國存託憑證（ADR）盤中創下84美元新高，收盤在81.63美元高檔；台積電(2330)今天股價跳空開高8.5元達437.5元，早盤一度達438元，漲9元，漲幅逾2%。

台積電ADR 5日最高達84美元，大漲3.81美元，漲幅達4.75%，創歷史新高，終場漲勢縮小，收在81.63美元，漲1.44美元，漲幅1.8%，換算每股為新台幣481.71元。台積電周三收在429元。

台積電今天隨著ADR走高，早盤一度達438元，漲9元，市值達11.35兆元。

台積電近來利多頻傳，先前傳出英特爾（Intel）先進製程進展延遲，客戶超微（AMD）可望趁機擴大市占，台積電將可連帶受惠，市場並預測台積電有機會接獲英特爾委外代工訂單。近期市場又傳出，韓國三星（Samsung）5奈米製程技術產生變數，法人預期台積電有機會受惠美系手機晶片大廠高通的轉單效益。

台積電今年7奈米與5奈米先進製程需求強勁；預期5奈米製程下半年強勁成長，全年將貢獻8%業績。

台積電預期，在高效能運算、5G與物聯網等強勁需求驅動下，第3季營收可望達112億至115億美元，將季增約9.3%，並改寫歷史新高紀錄。全年營收將成長超過2成，也再創新高。股價於7月28日創下466.5元新高後壓回，本周股價逐日向上。

(時報資訊)