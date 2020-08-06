立委集體貪瀆案中，涉行賄5名現任、卸任立委的太流公司前負責人李恆隆，被移送北檢時對媒體喊冤，強調他是被害人不需要行賄，與蘇震清間的2000萬金錢往來都是「借貸」。但遭主持人周玉蔻踢爆疑似有內鬼通知蘇震清遭調查，蘇趕快匯款2000萬元還款的假證據意圖脫身，但幸虧檢方處理得宜，才沒被得逞。

周玉蔻在政論節目《辣新聞》上直言，據悉，蘇震清半年前知悉自己被監聽，因此趕快做了還2000萬元的動作來抗辯，結果遭戳破，倒底是什麼人洩漏？這麼一個嚴肅的案子，竟然內部有人洩密？幸虧最終案件沒破功。

一旁的陳敏鳳也補充表示，這個案子從2014年受到關注，2016年就開始進行非常久的監聽跟辦理，可是蘇震清到現在不承認罪責，甚至半個月前還被告知遭檢調調查，所以才趕快還2000萬，來製造一個假金流來證明和李恆隆之間真的為借貸關係。可問題是蘇震清的財產申報裡，在未還錢時候，有7000萬元，為何要再借2000萬元？檢察官和法官又不是傻子，當然認為這箇中有異。

陳敏鳳更表示，現在最重要的重點是半個月誰通知蘇震清的？讓蘇震清還可以去偽造2000萬元還款的證據，這個人如果抓不出來，害蟲就永遠除不掉。

陳敏鳳口中的7000萬，據《中國時報》報導，蘇是4連霸立委，查閱監察院財產申報，2015年蘇震清一家存款約679萬，但2016民進黨執政後，蘇震清夫婦存款增至1584萬元，此後資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。

(中時新聞網)