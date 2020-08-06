移民署盤檢國人犯嫌。（移民署基隆專勤隊提供／吳康瑋基隆傳真）

本案漁船是意圖。（移民署基隆專勤隊提供／吳康瑋基隆傳真）

移民署基隆市專勤隊日前接獲消息，有一名黃姓男子涉嫌利用自己人力仲介的身分及船主對他的信任，偽造不實船員名冊，並透過越南當地仲介，來招募船員，並以債務、拘禁、恐嚇、強暴、扣留重要文件等不法手段，留用數十名外籍漁工至數十艘漁船從事非法勞動，檢調5日兵分多路搜索，傳拘犯嫌11人到案說明，其中黃男依違反人口販運防治法，向法院申請羈押獲准，其餘2人交保8人請回。

據了解，該集團案件的被害人越南籍漁工遭黃嫌媒介至漁船及魚貨加工廠工作，並向勞動部通報謊稱漁工已失聯，藉此擴充自己能申請的漁工名額，遭轉借至加工廠的漁工，其一日工時，更曾長達20小時以上無法休息，而遠在越南家鄉的仲介，甚至收取被害人高額債務，基隆市專勤隊展開調查後，循線發現多名被黃男謊報行蹤不明的受害漁工，並全權由非政府組織公益團體協助安置。

宜蘭地方檢察署於5日指揮移民署北區事務大隊基隆市、新北市專勤隊及法務部調查局基隆市調查站、新北市調查處雙和調查站等單位通力合作，搜索遍及宜蘭縣、新北市、臺北市等7處的犯罪處所，傳拘國人犯嫌11人及現場盤檢越南籍漁工2名，現場並查扣帳冊、護照、印鑑、印章等犯罪證物，嫌犯到案後移請臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

移民署長邱豐光表示，外籍漁工為我國海洋漁撈產業補充重要勞動力，相關權益政府應予保護，此次行動充分展現司法、治安機關與非政府組織公益團體共同實現正義、保障人權、「守護海上做工的人」。

(中時 )