陳其邁悼李登輝：會用生命守護台灣民主 10:242020/08/06 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長參選人陳其邁（右）、民進黨立委管碧玲（中）、鄭運鵬（左）。（取自管碧玲臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長參選人陳其邁今天與民進黨立委管碧玲、鄭運鵬「排隊」進台北賓館哀悼前總統李登輝，陳其邁表示是來感念李登輝對台灣的貢獻，「請李前總統安息，台灣的民主我們會用生命來守護。」 陳其邁說，他感念李登輝過去對台灣民主的貢獻，最近不管主權或者民主都一直面臨著挑戰，因此他特別向李總統報告，請他好好安息，「台灣民主我們會用生命來守護」，讓台灣的民主能夠更蓬勃發展。 陳其邁表示，雖然選舉期間很忙，但還是要來向李登輝致意，感謝李登輝對台灣民主化以及對台灣整體性的貢獻。 (中時 ) #陳其邁 #李登輝 # 管碧玲 # 鄭運鵬 也許您會感興趣 推薦閱讀 維基百科資料遭變造 陳其邁：不樂見抹黑 14:472020/08/05 政治 陳耀祥：黨政軍1股都不行 有討論空間 09:392020/08/06 財經 全台商辦新樓王 每坪直逼180萬 04:102020/08/06 財經要聞 民眾觀望 5G升級潮恐延明年 04:102020/08/06 財經焦點 客戶訂單暫緩 研華本季展望保守 04:102020/08/06 證券．權證 疫情又蠢動 8大場所須戴口罩 04:102020/08/06 生活新聞 恢復閣揆同意權修憲版 藍將連署 04:102020/08/06 政治要聞 《科技》5G機衝滲透 三星請電信業幫忙、「涵蓋率」是關鍵 08:012020/08/06 財經 陳其邁早起穿雨衣 路口拜票 04:102020/08/05 地方新聞 連戰追思 李登輝貢獻長存我心 04:102020/08/06 政治要聞 政治熱門新聞 黃郁芬、林穎孟宣布退出時代力量 黃捷說話了 - 政治 攻擊韓的人現形了 夏春湧諷：他們不止怕韓 更怕被關到死 - 政治 蘇震清早知被調查！？她驚爆檢方行動遭人洩密 - 政治 林佳新爆：朋友圈流傳一句話「還好是國民黨在野」 - 政治 立委涉賄案還有第二波！檢調「最快」調查時間點曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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