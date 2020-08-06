高雄市長參選人陳其邁今天與民進黨立委管碧玲、鄭運鵬「排隊」進台北賓館哀悼前總統李登輝，陳其邁表示是來感念李登輝對台灣的貢獻，「請李前總統安息，台灣的民主我們會用生命來守護。」

陳其邁說，他感念李登輝過去對台灣民主的貢獻，最近不管主權或者民主都一直面臨著挑戰，因此他特別向李總統報告，請他好好安息，「台灣民主我們會用生命來守護」，讓台灣的民主能夠更蓬勃發展。

陳其邁表示，雖然選舉期間很忙，但還是要來向李登輝致意，感謝李登輝對台灣民主化以及對台灣整體性的貢獻。

(中時 )