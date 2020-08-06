新冠肺炎境外移入病例再度引起恐慌，民眾又開始瘋搶口罩，尤其特殊色特別搶手，不過專家提醒，口罩別只挑顏色或品牌，最重要的其實是壓條，鼻樑壓條長短不但影響隔絕效果，還攸關製造成本。

一名醫材商在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》發文指出，仔細比較各家口罩會發現，鼻樑壓條的長短不一，由於衛福部沒有規定壓條長度，因此部分業者為了節省成本，越做越短。

醫材商透露，其實鼻樑壓條越長，隔絕效果越好，而且較能適應不同臉型，鼻樑壓條需完全貼合臉部，才能達到較好的隔絕效果。他以9公分的壓條為例，約只能蓋到鼻翼兩旁，相較於11、12公分長的壓條，就略顯不足。

貼文曝光後，讓不少網友震驚，紛紛回應，「長知識了！」、「好專業」、「13公分真的掛起來比較貼合臉型」。還有內行網友指出，由於西方人五官輪廓較立體，有注意到老外的口罩，壓條幾乎與口罩一樣長，而東方人只要不短於9公分都有包覆效果；也有人說要看銷售市場，銷歐美的壓條一定會比較長。

(中時新聞網)