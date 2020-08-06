教育部昨發文給各大學，自本月5日起，開放所有境外在學學位生來台就學。未料，昨傍晚又急轉彎，教育部次長劉孟奇指出，因為兩岸事務主管機關基於目前兩岸情勢發展，要求再做考量，因此教育部決定這波不開放陸生舊生返台就學，引發議論。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪諷刺表示，「這個政府實在是『太棒了』！」網友則回文表示「綠色執政、品質保證，很會髮夾彎」、「不意外」。

教育部之前先開放19個低風險及中低風險國家的應屆畢業及新舊生返台，7月22日又開放其他國家應屆畢業生入境，昨天再發文給各大學「開放19個國家／地區以外之境外在學學位生來台就學」，並未排除陸生。然而，當劉孟奇進行說明時，突然被幕僚叫出去2分30秒，回來後秒改口，「因為兩岸相關的一些考量，所以這波開放不包含陸生」。劉孟奇隨後補充說明，因為兩岸事務主管機關基於目前兩岸情勢發展，要求再做考量，因此教育部決定這波不開放陸生舊生返台就學。

該消息傳出後引發教育界譁然！包正豪便在臉書諷刺表示「這個政府實在是『太棒了』！」短短一句話吐露心聲。網友則紛紛有感而發表示「綠色執政、品質保證，很會髮夾彎」、「不意外」、「政治嘛」、「排除陸生，但不排除陸資」、「然後疫情從嚴重的美國來一整團人，全都不必隔離14天」、「一堆高感染率的國家也開放」、「美國炸成這樣子結果只擋陸生? 防疫真的廢到笑」。不過也有許多網友認為「蠻合理的」、「放進來真的好嗎？不怕一萬只怕萬一」、「這樣才對，茲事體大，真的爆發疫情教育部扛得起？」

(中時新聞網)