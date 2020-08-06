老闆快來看！疫後改變職場生態，渣打集團透過網路調查發現，所有年齡層的台灣人皆表示在疫情過後願意更加努力工作，比例高達82％。45歲以上的台灣人，有85％願意更努力工作，以彌補可能減少的工時或薪資，遠高於全球平均的63％。

新冠疫情也衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23％台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。而在全球不同世代受訪者中，以18至34歲的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能並更加努力工作感到最有信心。

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場：台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國。調查分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，第一階段首先關注疫情對於受訪者收入與工作的衝擊。結果顯示，受訪者對於自身財務現況與對未來前景信心存在落差，主要的原因可能取決於受訪者是否有意願在疫情過後更加努力工作，或採取行動以適應新的收入模式，或願意發展新職能以賺取更多報酬。

疫情加速全球數位化腳步，但與全球調查結果相比，台灣地區受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。儘管有82％台灣受訪者表示願意增加使用數位科技的機會，但在18至34歲的年齡層中，僅有58％的台灣受訪者對自己數位程度感到有自信，低於80％的全球平均。

調查結果也發現，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀。25至34歲的台灣人中，有64％考慮尋求副業或開發第二收入；同時有64％的人也將再培訓（retraining）列為選項。

(中時 )