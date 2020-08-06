國民黨質疑蘇貞昌、林錫耀、廖燦昌及寶佳集團的關係。（黃福其攝）

國民黨質疑蘇貞昌、林錫耀、廖燦昌及寶佳集團的關係。（黃福其攝）

國民黨今天召開「廖燦昌違法核貸遠航，蘇貞昌切割？」記者會，由文傳會主委王育敏及副主委王鴻薇、李永萍主持，質疑在遠航超貸案中被起訴的第一金控董事長廖燦昌，之前擔任合庫董事長期間，涉及多起超貸案，導致國庫、納稅人巨大損失，行政院長蘇貞昌一句「用人唯才」，就讓已下台的廖燦昌回鍋公股，擔任第一金董座，現在蘇揆除了輕描淡寫說「不會護短」，難道就毫無責任？不應對國人道歉？不追查有沒有掏空國庫的幕後影武者？

國民黨表示，2017年爆發慶富案，廖燦昌因管理合庫金放款不周，被行政院要求下台負責，之後卻「升官」掌管資產更大的第一金。儘管蘇揆起用廖燦昌時以「用人唯才」護航，但廖燦昌卻又捲入遠航超貸案，更遭檢方質疑「不思盡忠職守、罔顧公司治理及金融秩序，在民營銀行都已不願承貸下，將公股銀行資金供作私人交際人情」。如此嚴厲的指控，蘇揆卻只以一句「絕不護短」就能完整卸責？

國民黨指出，蘇貞昌拔擢廖燦昌，外傳是新蘇連等派系安排。媒體曾報導，廖擔任合庫金董事長時，因與新系關係深厚，特別留兩席董事給新系；此外，先前媒體也曾報導，新系的民進黨祕書長林錫耀與遠航董座張綱維往來密切。對照廖違法核貸遠航，令人質疑背後有民進黨派系涉入，甚至是幕後影武者，相關質疑政院應清楚說明。

此外，外界質疑蘇揆此次公股人士安排廖，是接受寶佳集團推薦，蘇揆以「不認識、也沒往來」回應。國民黨說，廖過去在寶佳集團掛名顧問，而寶佳董事長林陳海10幾年來在新北市，舊台北縣房地產獲利豐厚，也被媒體指出與時任台北縣長蘇貞昌關係不錯。

今周刊今年5月報導「林家資金的影響力早已滲透到政治界，包括一九年立委選舉、甚至更早之前，寶佳就與民進黨新潮流系諸多往來，與閣揆蘇貞昌也有好交情。」明確描述寶佳集團資金影響力滲入政界。過去也有媒體指出，寶佳集團於蘇揆擔任台北縣長期間參與新板特區、北大特區等建案；寶佳尾牙，蘇揆大弟子吳秉叡就是座上賓。國民黨質疑蘇揆要想撇清自己與寶佳集團沒往來，恐怕難說服大眾。

國民黨指出，媒體報導也提到三信商銀改選時，寶佳將委託書全數交給張綱維，協助張綱維取得五席董事，從中可看出寶佳集團與張綱維關係非同一般，而民進黨新系大老林錫耀又與張綱維關係密切。同時，林作為蘇的嫡系子弟兵，關係錯綜複雜，再再引起新系介入公股銀行人事的強烈質疑。

國民黨強調，蘇揆面對各方質疑，目前僅用隻字片語帶過。包括任用廖燦昌出包，蘇以「進用時，對過去是不是有什麼不法一時不能全部觀察」就將任用問題簡化；對外傳廖為寶佳集團推薦人選，蘇也以「不認識，也沒往來。」進行切割。但蘇曾在2010年於台北市保安宮慷慨激昂向神明允諾：「不會選第三次」，最後背信出馬、欺騙神明，國民黨質疑，蘇貞昌這次說不認識寶佳，但民眾還能相信嗎？

國民黨呼籲，蘇揆不能僅以三言兩語就卸責，應將當初公股人事更換的決策流程公開透明化，並向國人說明為何媒體紛紛指出蘇與寶佳、新系關係錯綜？究竟最初人事任命受誰影響，其中有沒有綠色影武者？請蘇揆清楚說明並向國人道歉。

(中時 )