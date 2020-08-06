位於花蓮壽豐的有機農場現正在採收彩色甜椒，不但品質好、產量也高，若以批發價每公斤130元計算，每公頃收益可接近80萬元。農委會花蓮農業改良場從2018年開始將夏季有機彩色甜椒栽培技術推廣給轄區有機農民使用多年，不但有機彩色甜椒可以在夏季生產，也在這幾年數次颱風侵襲時順利通過風災考驗並且大豐收。

花蓮農改場指出，由於彩色甜椒屬於有機栽培上技術層次較高的作物，有許多的病蟲害，必須要在遮雨網室中種植才能減少其滋生，因夏季高溫彩色甜椒著果不易，一般的有機農民不敢嘗試種植。

在花蓮農改場輔導下，李家豐及江玉寶兩位農友在遮雨網室內種植高單價的有機彩色甜椒，幾年來克服了病蟲害問題，同時因為東部颱風多，花蓮農改場也輔導農友搭設鋼骨型網室或強化型的網室，鋼骨型網室係採用H型鋼樑的主結構，強化型網室則是使用6分錏管且排列密度加倍之隧道棚遮雨網室。經過花蓮農改場的輔導，合作農戶從2013年開始可以穩定地供貨，並且在夏天也有穩定生產，數年來通過風災考驗並且大豐收。

農友李家豐及李菡茂父子表示，在選定網室時，刻意挑選已經搭設兩年多的遮雨網室，外部有少許青苔，相當於20％之外遮陰，配合花蓮農改場推薦的品種及使用推薦的亞磷酸、木黴菌防治病害技術及油類防治蟲害等技術，才使每年都能大豐收。

花蓮農改場指出，雖然鋼骨式或強化型溫網室可以避免颱風、減少病蟲害，但以有機栽培方式，僅能以非農藥方式防治，若不注意仍會有病蟲害嚴重發生，造成損失並且無法穩定供貨。在花蓮農改場的努力與農友的合作之下，篩選了兩個較耐高溫及耐陰的品種，輔以20％的外遮陰可以有效降低網室內溫度3-5度，利用與豇豆及短期葉菜類輪作、配合田區淹水與有機防治資材等有機栽培技術，在高溫的七、八月中，每月每分地遮雨網室產量約500-600公斤，對於夏季生產的有機彩色甜椒來說算是不錯的產量。

(工商 )