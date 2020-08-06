最近前總統李登輝過世，並出現立委集體涉嫌收賄醜聞，蔡英文總統雖宣稱「升官發財請走別路」，但新黨青年軍今日召開記者會，痛斥李登輝就是這套「升官發財」黑金路的始作俑者，蔡英文卻以李登輝路線繼承人自居，「如今再要屬下嚴以律己，教人如何信服」？

新黨黨史會主任林明正表示，李登輝為台灣留下的典範，就是為了升官發財，同志可以出賣、理想可以變換、民族可以背叛、國土可以送段，李登輝以「祖國」日本少尉為榮，卻未替戰敗的日軍身殉，後來加入共產黨，又出賣同志名單給國民黨，換取在國民黨高升，跟著鎮壓黨外民主人士，如今卻被民進黨捧為「民主先生」，荒唐至極。

林明正說，後來李登輝當上總統、國民黨主席，12年任內開啟台灣政治「黑金體系」，也成為民進黨批判國民黨的重要理由，結果這位「黑金教父」卸任後竟被包括民進黨在內的獨派奉為「台獨教父」，但他本人又否認說過台獨，繞來繞去，就是為了升官發財，甚麼都可以變，如今藍綠政客追隨此路，其實都是李登輝信徒。

新黨副秘書長蘇恆表示，蔡英文要屬下升官發財請走別路，但她自己就是追隨李登輝「升官發財」的典型，當年她在國民黨黨國時代就享受特權，留下至今未解的尚未取得博士就能獲得政大教職的疑雲，而後又受李登輝栽培，成為國安會諮詢委員，替李登輝起草兩國論。

蘇恆說，陳水扁上台後，蔡英文當上陸委會主委，去立法院備詢時宣稱一個中國是台灣唯一的路，並自稱是中國人，強調台灣勢必要與大陸建立穩定的政經關係，與如今「抗中保台」的蔡英文判若兩人，倒像極為了升官發財無所不用其極、可以出賣理想的李登輝。

新黨副秘書長王炳忠說，很多人說台灣不是中國，其實台灣社會充滿封建中國的醬缸文化，用「死者為大」迴避歷史定位，用功過並陳掩飾「吹捧造神」，事實上主要媒體都宣稱李登輝是「民主先生」，有對他批判嗎？蔡英文一邊要屬下「升官發財請走別路」，一邊開啟此路、升官發財的李登輝被供在神壇，甚至蔡英文自己就是這條路的繼承人，有甚麼資格故作清高？

王炳忠也質疑，國民黨只說李登輝讓國民黨走向不同的階段，到底是好的還是壞的階段？柯文哲說李登輝是英雄人物，但奸雄也可以是一種英雄，李登輝留下的「升官發財」典範，柯文哲也要追隨嗎？

(中時 )