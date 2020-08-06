35歲女星周曉涵近期桃花不斷，去年拍偶像劇和周孝安傳緋聞，最近又被直擊與蘇熙喆關係親密，疑似同住一個屋簷下，不過遭到女方的經紀人否認「兩人無發展可能」，周曉涵也在IG限時動態解釋兩人關係。

周曉涵6日凌晨寫下長文回應緋聞，她透露和蘇熙喆是在大陸拍戲時認識，對方因為新冠肺炎暫住台灣，住的地方剛好離她家很近，所以常常一起進出，加上前陣子遇到陌生男子襲擊事件，避免讓她落單。

不只如此，蘇熙喆和周爸爸交情也很好，常常到家裡喝酒、下棋、運動和聊天，因為周曉涵的弟弟移居澳門空下房間，有時候待得太晚，周爸爸就會主動要蘇熙喆乾脆睡家裡，周曉涵最後表示：「本來想寫更多的但有點懶了，故事大概就是這樣囉，謝謝收看，古耐～」

周曉涵也在社群平台PO出與蘇熙喆的合照，開玩笑地說：「哎呀，要上封面沒關係，但咋（怎麼）不挑好看點的照片，害我被外婆唸了一頓，欸欸馬來西亞小哥哥，萬一誤打誤撞莫名奇妙給紅了，可別忘記我呀！」

網友看完周曉涵的長篇解釋文，不禁鬆一口氣：「看到新聞，心差點要碎了…」、「差點就失戀了」，但也有人想順水推舟：「這哥哥會陪家人蠻不錯的」、「那就在一起吧」、「哎呀這個小哥哥好帥啊」。

(中時新聞網)