金門縣服務站主任廖蔚蘭感謝志工及通譯無私的奉獻服務，並代表移民署頒贈感謝狀給績優志工黃雪梅女士。（金門縣服務站提供）

黃雪梅與丈夫許績松一同在服務站擔任志工，讓洽公的民眾留下很好的印象。（金門縣服務站提供）

移民署南區事務大隊金門縣服務站昨在水頭旅客通關中心舉辦「志工及通譯服務人員教育訓練」，開心分享工作中的點點滴滴，為新住民朋友融入金門大家庭，搭起一座有愛、無礙的溝通橋梁。

移民署特別邀請〈新住民家庭服務中心〉社工督導李金治老師講授「志願服務內涵」及「家庭暴力防治」課程，透過案例及工作經驗分享，傳授第一線志工及通譯的服務技巧與應對方式。另也安排移民官講解最新居（停）留法規動態與常見實務案例，讓學員在不同案件的協處，更能得心應手。

金門縣服務站主任廖蔚蘭感謝志工及通譯無私的奉獻服務，並代表移民署頒贈感謝狀給績優志工黃雪梅女士。她從事早餐店工作幾十年，平日對公益、幫助弱勢不遺餘力，與丈夫許績松一同在服務站擔任志工，讓洽公的民眾留下很好的印象。

夫妻倆表示，在金門縣服務站幫助有需要的人，一直是她們最快樂的學習和生活經驗，目前連他們的女兒許雅筑也加入了志工行列，獲鄉親和新住民朋友讚譽為「愛心服務模範家庭」。

廖蔚蘭表示，金門縣服務站每年都會辦理志工及通譯教育訓練提升服務品質，透過訓練過程凝聚團隊向心力及情感，歡迎具有服務熱忱的國人及新住民朋友加入。

(中時 )