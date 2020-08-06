瑞昱(2379)法說報喜，第二季獲利衝上歷史新高，第三季持續樂觀、且成長動能有機會一路延續到明年，多家外資紛紛對瑞昱出具最新研究報告，肯定其長線成長動能，其中美系外資一口氣將目標價由422元調升到520元，為目前外資最高目標價。

美系外資表示，瑞昱看好下半年所有產品線持續維持強勢成長，包括WiFi、物聯網、乙太網路，特別是WiFi，預計WiFi 6 (802.11ax)將從今年WiFi產品出貨占比10-20%增長到2021年的20-30%，且802.11ax的ASP是802.11ac的兩倍，另外，第二季較弱的電視SoC以及TWS(無線藍芽耳機)則將出現反轉，整體營運動能將延伸到2021年，將目標價由422元調升到520元、維持加碼評等。

另外一家美系外資則表示，受益於WiFi、2.5G以太網的規格升級，第三季營運持續樂觀，先前受到新冠肺炎疫情衝擊而疲軟的TWS(無線藍芽耳機)也將出現回溫，瑞昱也將繼續推出新的TWS SoC，導入ANC(主動降噪)和BLE(藍牙低功耗)功能，此外，在北美需求提高，電視SoC需求也將強勁反彈，維持瑞昱加碼評等、給予目標價440元。

亞系外資表示，在市場對連網區需求持續強勁下，瑞昱第三季WiFi、乙太網、交換機等持續增長，而電視SoC和TWS則將自上半年的疲軟出現反轉，預計瑞昱第三季營收可望季增加15%，長線也看好WiFi 6升級潮將推升瑞昱營運，維持買進評等、目標價由305元調升到490元，調升瑞昱2020年、2021年、2020年每股收益20%、8%、10%和，分別為16.34元、18.32元以及20.84元。

歐系外資表示，瑞昱第三季營運持續樂觀，NB、Chromebook和交換器提供強大的支持，消費性產品電視SoC、消費物聯網和TWS等產品也將從上半年的低點回溫，預計季營收將增長15％，將目標價由415元調升到450元、評等維持優於大盤。

瑞昱第二季營收483.65億元、季成長8.9%、年成長14.2%，營業毛利77.59億元，季成長42.2%、年成長44.3%，營業毛利率44.8%、季成長2.6個百分點、年成長0.5個百分點，單季淨利為20.28億元、季成長24.3%、年成長9.9%，單季每股獲利為3.97元，創下歷史新高。

日系外資表示，瑞昱第二季財報優於預期，對於第三季持續看好成長延續，且2021年還有WiFi、乙太網、TWS等，均為長線成長動能，預估瑞昱2021年、2020年營收將成長12%、13%，調升瑞昱2020、2021年每股獲利7%、24%，且預計瑞昱的收益將在2019-2022年期間將有21%的複合年增長率增長；另外，假設中美貿易戰進一步加劇，預計大陸客戶將在2021-2022年進一步減少對美國IC供應商的依賴，瑞昱可望受益，故將瑞昱目標價由280元調升到460元、維持買進評等。

(時報資訊)