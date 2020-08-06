受暴婦女也要工作！勵馨基金會從過去的保護、安置受暴婦女個案，但近年發現，如果要脫離暴力、自立，經濟獨立將是重要的因素之一，因此從2009年開始準備性職場，至今已為452名弱勢女提供就業機會，相較一般職場提供彈性、友善安全的工作環境，除了提供穩定的薪資外，也有專業社工提供就業輔導，及早進入一般性職場。

小莉（化名）15年前與前夫在大陸認識、結婚，但沒幾年後，前夫因為事業失敗、積欠大量債務，重回台灣後也沒有穩定的工作，回到家後常常用言語辱罵方式，她一直忍受到2014年才向勵馨基金會求助，勵馨基金會為她安排準備性職場工作，為了能與孩子穩定生活、她努力學習工作。

未料，在一次工作的路上，小莉遭前夫跟蹤，甚至持刀對她割喉，所幸經救治後並無大礙，而前夫則因殺人未遂入獄；小莉感謝的說，所幸有勵馨基金會準備性職場協助，目前也成功轉職至一般職場工作、穩定工作至今。

據統計，準備性職場已為452名弱勢婦女提供就業機會，平均3至6個月可以進入一般性職場，近5年來能夠穩定就業6個月以上的持續就業率達56％。

勵馨基金會準備性職場包括提供飲食的甜心工坊、手工品的馨工房、住宿的愛馨會館及各地的物資中心，勵馨基金會執行長王怡雯坦言，受到新冠肺炎影響，所有的準備性職場相較去年同期營業額衰退26.3％，其中提供餐飲的甜心工坊相較去年同期更是衰退64％，而各地物資中心收到的物資更是衰退甚多，呼籲社會各界可以持續支持勵馨基金會準備性職場。

捐款可洽勵馨基金會官網。

(中時 )