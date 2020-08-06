高雄市長補選將於8月15日舉行投票，雖面對全球新冠肺炎疫情，但中選會維持面對市長罷免案投票時的做法，一樣容許發燒者可前往投票(許多新冠肺炎患者有發燒症狀)，但要求投票者應戴口罩。

中選會說明，目前國內疫情雖然趨於平穩，但國際疫情仍然嚴峻，高雄市選舉委員會審慎辦理本次補選選務防疫工作，請前往投票的民眾，配合六項防疫措施：首先，配戴口罩進入投票所，其次進入投票所須量測體溫及手部消毒，第三，保持社交距離排隊投票。第四，居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票。第五，有發燒症狀選民前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後，由工作人員引導至專用遮屏投票。最後，參觀開票採實聯制。

中選會說明，今年爆發全球新冠肺炎疫情，中選會遵照中央流行疫情指揮中心的相關指引，採高規格選務防疫措施，累積相當多的防疫經驗，這次辦理補選投票防疫也不例外，請民眾可以安心投票。

(中時 )