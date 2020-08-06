高雄市復興路上的一處集合住宅，6號凌晨4時許，10樓陽台突然竄起大火，同樓住戶怕火勢蔓延拿著滅火器幫忙滅火，不過可能太過緊張雖然火勢撲滅但其中一名女子不慎吸入大量消防粉塵，一名自稱義消的男子，趕緊將女子抱下樓送醫救治，且在救人後即神祕消失。

警消調查，火警位置發生在10樓陽台，凌晨突然冒出大火，疑似煮開水引發火警。熟睡的居民被警鈴大作嚇醒，紛紛下樓逃生，並通報119救援，其中有居民見義勇為，手持滅火器幫忙灌救，但有名藍姓女住戶（39歲）因此遭滅火器粉塵嗆傷，住戶表示，當時有名自稱是義消的男子立刻二話不說抱起女子往樓下衝，緊急將遭嗆昏迷女送上救護車，當時有住戶稱讚該男義行，但他卻相當低調走人。

住戶見狀幫忙拿滅火器滅火，其中一名藍姓女子因被滅火器粉塵嗆昏，自稱義消的男子將他救下樓，但奇怪的是，現場卻沒人認識他。（圖／翻攝畫面）

經詢問現場消防人員，卻無人認識此人，由於火災現場並未管制，加上詢問住戶證實也不是該棟大樓居民，警消認為應該是看熱鬧民眾，有目擊者聽聞他自稱是台南義消，但真實性則有待查證。消防局呼籲民眾，若無著相關安全防護裝備，請勿貿然進入火場，以免發生意外。

警消調查，起火點疑似10樓住戶在陽台燒開水不慎引發火警。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)