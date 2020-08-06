5年前曾有一名英國男子因為失蹤，遭到英國警方認為是死於殺人事件。結果英國警方在去年發現這名被害者竟然開設臉書，重啟調查後發現，原來這名男子在這5年內都躲在叢林中。

根據國外媒體《每日郵報》報導指出，現年40歲的普伊西斯（Ricardas Puisys），在2015年11月27日時因為沒有去農場上班，被農場通報為失蹤人口，接下來警方以謀殺案的方向調查，並且逮捕了一名嫌疑犯，不過後來又因沒有證據釋放該人，由於一直都沒有找到普伊西斯，所以英國警方以「沒有屍體的殺人案」作收。

而英國警方在去年11月時，在Facebook上發現了一個疑似普伊西斯的帳號，懷疑他可能還存活著，於是就展開調查，後來也陸續收到一些目擊到普伊西斯的消息，最後英國警方在7月1日時，於維斯貝希的叢林中發現了普伊西斯。

英國警方解釋，有種種跡象顯示在2015年11月26日，失蹤的當晚，普伊西斯有明顯遭受攻擊的可能。他們堅信，普伊西斯很有可能是「現代奴隸制」的受害者，普伊西斯之所以要失蹤，主要是為了逃離重度剝削的生活，目前英國警方已經針對疑似剝削的案件展開調查。

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(中時新聞網)