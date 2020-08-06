今（6）日在華盛頓進行的大都會、國民之戰，兩位「賽揚獎」投手先發對決。大都會隊波塞洛、國民隊薛爾瑟2016年分別榮獲美聯、國聯賽揚獎，當時波塞洛在紅襪隊，兩人也曾同時效力於老虎隊。不過今天薛爾瑟只投完1局就因腿抽筋提前退場，波塞洛則撐了7局，拿下生涯第150勝。

薛爾瑟1局上就投了27球之多，其中14個好球，顯得有點掙扎。他被擊出1支安打，有1次四壞球、1次三振，丟掉1分，速球平均93.3哩，低於本季平均的94.7哩。他在解決第3名跑者，跑下投手丘準備到一壘補位時，右腿似乎就出了問題；2局上教練團就更換投手費迪接力，最後薛爾瑟無關勝負，費迪反而成了敗投。

反觀波塞洛除了1局上被擊出2支二壘安打丟掉1分，接下來就完全控制比賽節奏，最後更是連續解決10名國民隊打者。他用拿手的下沉球對付打者，滾飛比例10-5相當不錯；最後以7局5安、送出4K、無四壞球、失1分，拿下本季首勝，也是生涯第150勝。

波塞洛去年結束與紅襪隊的賓主關係，成為自由球員，後來大都會以1年1000萬美元的短約簽下他，成為先發輪值的一員，目前1勝1敗、自責分率6.92，前2次先發內容都不理想，今天是本季表現最好的一場比賽。

(中時 )